ÕL VIDEO | Lauri Abel: Antonovskõi silla kahjustamine on Vene vägede jaoks suur mure

Abel ütles, et Bahmutis ja Siverskis näeb suuremat lahinguaktiivsust. Nende vahe on 35 kilomeetrit, seega on tegemist üsna kitsa lõiguga, mida Vene Föderatsioon üritab lähiajal vallutada. Väikseid edusamme on tehtud, näiteks suure tõenäosusega on vallutatud Vuhlehirski elektrijaam.

Antonovskõi silla kahjustamine on Vene vägede jaoks üks suuremaid muresid hetkel, et nende väed ei jääks „kotti“. Üritatakse luua uusi rajatisi, et saada üle Dnepri jõe. Ukrainlased ulatuksid ka neid uusi sildu hävitama.

Vene vägede jaoks on mureks ka isikkoosseis – ohvitseride ja spetsialistide kaotused, keda pole nii lihtne asendada. Värvatud on ka vangide seast, väljaõpe kestab umbes kolm nädalat, mis tähendab, et neid kasutatakse kahurilihana.

Värvatakse ka tsiviilmeedikuid, kuna sõjaväehaiglad ei suuda haavatute hulgaga enam toime tulla.

Lääne massiivne relvastusabi on Vene vägede jaoks suur murekoht. „Seda on vaja, et lõpuks Ukraina vabastada,“ ütles Abel. Vene väed üritavad rünnata ukrainlaste relvaladusid, kuid sel pole olnud erilist muud tulemust peale barbaarsete tsiviilkahjude tekitamise.

„Ukraina olukord ei ole märkimisväärselt muutunud. Venelaste põhitegevus keskendub Donbassile ja järgmine „kuum“ koht on Hersoni oblast,“ võttis Abel olukorra Ukrainas kokku.