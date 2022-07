SÕJAKOKKUVÕTE | USA soovib Venemaaga vange vahetada

Kaitsjad on võtnud eesmärgiks Hersoni vabastamise. Ukraina ametnike sõnul ei saa Venemaa väed enam raskerelvi ja laskemoona üle Hersoni oblastis asuva strateegilise Antonovskõi maanteesilla vedada. Pommirahe pole silda küll hävitanud, ent on teinud selle ületamise raskete masinatega võimatuks. Eksisteerib veel ka raudteeühendus, ent Vene vägedel on Hersoni kandis täbar olemine: nende varustuse ja muu vajaliku tarne ripub juuksekarva otsas. Nagu ka taganemistee.

USA pakkus kolmapäeval Venemaale vangide vahetust. Endine sõjaväelane ja politseinik Paul Whelan on juba kolm ja pool aastat spionaažis süüdistatuna Venemaal vanglas istunud. Whelan eitab süüdistusi. Korvpallur Brittney Griner läheb aga kohtu alla, kuna tema kohvrist avastati pudelike kanepiõli. Ehkki Griner tunnistas oma süüd, rõhutas ta, et see oli viga. Naise kaitsjad selgitasid, et tema koduosariigis Arizonas on õli tarvitamine lubatud. Griner kirjeldas ka, et talle ei loetud ette tema õigusi ning kõik dokumendid, mis talle esitati, olid vene keeles. Griner pidi neist aru saamiseks kasutama spetsiaalset tõlkeäppi. Kodumaal peetakse Whelanit ja Grinerit ilmselgeteks poliitvangideks. USA pakub, et politseiniku ja korvpalluri võiks välja vahetada Ameerikas relvade smugeldamise eest 25 aastaks vangi pandud venelase Viktor Bouti vastu. Plaani toetab tungivalt president Joe Biden, ehkki USA justiitsministeerium suhtub sellistesse tehingutesse vastumeelsusega.