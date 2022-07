LAIP TÜNNIS: põuaga tulevad välja USA järve visatud surnukehad

Meadi paisjärv on moodustunud Hooveri tammi taha. See on USA suurim veehoidla, mis hoiab töös hüdroelektrijaama, annab kraanivett umbes 20 miljonile inimesele ning on koos tammiga ka turistide seas populaarne vaatamisväärsus. Sel aastal on kogu riiki tabanud meeletu põud, mis mõjutab ka Arizona ja Nevada vahel laiuvat veekogu. Tegelikult on Mead põudade ja järjest suureneva veetarbimise tõttu kannatanud juba 1983. aastast. Sestsaadik pole tema täituvus kordagi 100 protsendini jõudnud. Praeguseks on järve veetase vaid veidi üle veerandi sellest, mis võiks olla. Nii madal pole see kunagi varem olnud. Pildid tuhkkuivast järvepõhjast mõjuvad vaat et apokalüptiliselt.