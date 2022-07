Juhtkiri | Silm sirkel, nina vinkel!

Vanarahva tarkus soovitab, et esimene maja ehita vaenlasele, teine sõbrale, alles kolmas aga iseendale. Selleks kolmandaks on kogutud siis nii palju teadmisi ja oskusi, et saab täitsa elatava hoone. Kahjuks pole kõigil selliseid vaenlasi ega ka sõpru, kellele neid esimesi ja teisi maju ehitada, nii ehitatakse üldiselt endale, isegi siis, kui väga täpselt aru ei saada, mida tehakse.