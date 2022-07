TÄTOVEERINGUD VAID 13AASTASELT! „Mul on käte peal madu, noot ja süda. Tegin need ise.“

Tätoveeringud köidavad teismelisi iga aastaga aina rohkem. Üldjuhul lasevad nad pildi tätoveerida kohta, kus see on selgesti näha. 19aastane Kristi lasi kaelale tätoveerida kirja: „Don`t let your mind bully your body“ (ingl. k – ära lase meelel kiusata oma keha). Selle soov tuli tal tätoveerimissalongis, märgates seal kunstniku disainitud kavandit.