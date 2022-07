ÕL VIDEOD | KORTERMAJA HIIGELPÕLENGU PÕHJUSED SELGINEMAS: kas tuli pääses valla ühistu juhi kaminast? Päästeamet: hoone kõik küttekolded olid ebaseaduslikud

Praegu käivad Pae kortermaja juures korrastustööd: majal on peal kuppelkatus ning nn viimastel korrustel on plats puhtaks tehtud. Üldiselt on majal kolm korrust, kuid paljud omanikud on ehitanud pööningule oma soovide järgi lisaks vahekorruseid. Just nende vahekorruste konstruktsioonide vahel tuli vihaselt möllaski: pääsemaks ligi paljudele tulekolletele, tuli päästjatel aeganõudvalt avada ehituskonstruktsioone ja otsida kohti, kust pääseb tulele ligi.

Kui seni on päästeamet rääkinud lakoonilisemalt, et tuli sai alguse kaminast, siis praeguseks on selgunud, et ehitusregistri andmetel polnud majas seadustatud ühtegi küttekollet: