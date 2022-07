ÕL VIDEOD | KORTERMAJA HIIGELPÕLENGU PÕHJUS TEADA? Päästeamet näitab näpuga kindlale korterile. Omanik tõrjub: „See on esialgne hinnang!“

Praegu käivad Pae kortermaja juures korrastustööd: majal on peal kuppelkatus ning nn viimastel korrustel on plats puhtaks tehtud. Üldiselt on majal kolm korrust, kuid paljud omanikud on ehitanud pööningule oma soovide järgi lisaks vahekorruseid. Just nende vahekorruste konstruktsioonide vahel tuli vihaselt möllaski: pääsemaks ligi paljudele tulekolletele, tuli päästjatel aeganõudvalt avada ehituskonstruktsioone ja otsida kohti, kust pääseb tulele ligi.

Korrastustööde kõrval on käed-jalad tööd täis kindlustusfirmadel. Kui maja karbi ja mõne korteri eest kannab hoolt Gjensidige, siis on ka teisi kindlustajaid, kes on nüüd kirjavahetuses päästeametiga. Üks neist on LHV kindlustus, mis esitab päästeametilt väga spetsiifilisi küsimusi.

Muu hulgas koorub päästeameti ja LHV kindlustuse kirjavahetusest välja, millisest korterist võis tulekahju alguse saada: