VIDEO | Reinsalu: valitsus ei ole kütuseaktsiisi langetamist kokku leppinud

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et muudeti viisade väljastamise korda: õppimise eesmärgil Venemaa ja Valgevene kodanikele viisasid ega tähtajalisi elamislubasid enam ei väljastata. Reinsalu ütles, et sissesõidukeeldude kehtestamine on Venemaale ilmselgelt ebamugav, mida näitab ka Kremli kõneisiku Dmitri Peskovi kriitika Soome suunal, mis kaalub turismiviisade väljaandmise loobumisest Venemaa kodanikele.

Kehtivad viisad ületavad 50 000 piiri.

Reinsalu ütles, et valitsus ei toetanud EKRE eelnõud keeleseaduse muutmiseks, kuid tehakse omad ettepanekud trahvimäärade tõstmiseks.

Pevkur ütles, et valitsus arutab lähiajal keskmaaõhutõrje süsteemide hankimist. Uus valitsus peab võtma seisukoha, kuid protsessi see kuidagi ei pidurda. Seis olevat hea, sest pakkujaid on vähemalt kuus. Põhimõttelise otsusena arendatakse võimekust koostöös lätlastega. Süsteeme tahetakse saada toimima 2025. aastaks.

Pevkur on palunud analüüsi Ukraina uueks abipaketiks, mis peaks hõlmama väljaõpet, moona, relvastust ja poliitilist toetust.

Sikkut ütles, et EL energiaministrid leppisid kokku gaasitarbimise vähendamises. Kokkuleppe saavutamiseks läks vähem kui nädal, mis näitab ühtsust. Eesti jaoks ei ole kokkuleppe täitmine keeruline. Kogus, mida vähendatakse, ületab Venemaalt tarnitava gaasi kogust. „Kui gaas ei tule Venemaalt, siis peab see tulema kuskilt mujalt,“ ütles Sikkut. Tegeletakse LNG kai ja toru väljaehitamisega ning strateegilise gaasivaru loomisega. Esialgu oli tähtaeg, et varu tuleb moodustada 30. oktoobriks. Läti hoidla on oma tingimusi muutnud ja lubab seda täita aasta lõpuni. Seega Eesti pikendab strateegilise varu soetamist aasta lõpuni. „LNG vastuvõtuvõimekus on meil novembri lõpuks olemas,“ lubas Sikkut.