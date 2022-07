Hullumeelse avarii üle elanud kaubikujuhti ootab trahv või arest

„Selle järgi ma olen õnnelik poiss. Täitsa p*tsis,“ rääkis mees õnnetusejärgselt ülesfilmitud videos, mis ringleb Facebooki grupis „Märgatud Pärnus“. „Mida sa tarbinud oled?“ küsib video tegija 35aastaselt mehelt.„Ma vä? Mingit alkoholi, t*ra ise ka ei tea,“ kõlab vastuseks. Videos annab mees mõista, et ta jäi roolis magama. Sündmuskohalt viidi mees haiglasse. Politsei pressiesindaja Annika Maksimovi sõnul on liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud veel selgitamisel. Praegu on juhtunu osas alustatud menetlus liiklusseaduse paragrahvi alusel, mis käsitleb mootorsõidukijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest, kui sellega on tekitatud teisele isikule varaline kahju või ettevaatamatusest tervisekahjustus. Sellise teo eest süüdi jäämisel karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, arestiga.