Põleng tõi tuhandeid kahju: mees loopis sigarette korterisse

Ervinile (29) on esitatud süüdistus seoses võõra asja hävitamisega, kui sellega on tekitatud oluline kahju. Samuti süüdistatakse teda võõra asja süütamises, kui sellega on põhjustatud oht inimese elule või tervisele. Süüdistuse järgi loopis Ervin tänavu 7. märtsil Rae vallas asuvas korteris hõõguvaid sigarette korteri erinevatesse kohtadesse, millega põhjustas tulekahju. „Sellise tegevusega seadis ta ohtu samas majas elavaid isikuid, sh isiku, kelle liikumine on oluliselt piiratud. Samuti on tulekahjuga tekitatud kahju summas 10 136, 08 eurot,” selgitas Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Ines Vapper. Seega on Ervinile esitatud süüdistus nii süütamises kui ka võõrale isikule kuuluva asja hävitamises.