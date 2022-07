SÕJAKOKKUVÕTE | Lavrov läks Aafrikasse moosima

Ukraina relvajõudude peastaap väidab, et okupandid tulistasid alla omaenda vägede helikopteri. President Volodõmõr Zelenskõi aga teatas, et okupandid on sõja jooksul kaotanud ligi 40 000 sõdurit, lisaks veel kümned tuhanded vigaseks jäänud ja haavatud mehed. Seda väidet ei saa siiski veel kinnitada. Zelenskõi lisas: „Nelja kuu jooksul ei ole Vene riik oma kodanikele edastanud mitte mingisugust – isegi mitte tsenseeritud – infot okupantide kaotuste kohta. Täielik vaikus.“

Ukraina 450kohaline parlament kiitis 299 häälega heaks Andrii Kostini nimetamise riigi uueks peaprokuröriks. Kostin on president Zelenskõi erakonnakaaslane. Kuu alguses tagandati peaprokuröri kohalt Irõna Venediktova, kuna tema alluvuses töötas liiga palju inimesi, keda oli põhjust kahtlustada riigireetmises ja koostöös vaenlasega. Kyiv Independent osutab siiski, et Kostinit on varem peetud kõrgetele ametikohtadele sobimatuks eetilistel põhjustel ning poliitilise neutraalsuse puudumise tõttu.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov on praegu ringreisil Egiptuses, Etioopias, Ugandas ja Kongo vabariigis. Venemaa püüab suure tõenäosusega neid visiite ära kasutada, et süüdistada läänt rahvusvahelises toidukriisis ja saada enda poolele nende Aafrika riikide toetus, kes on muidu jäänud Venemaa sissetungi suhtes Ukrainasse neutraalseks. Alates 2014. aastast on Venemaa teinud märkimisväärseid jõupingutusi mõjuvõimu kindlustamiseks kogu Aafrikas. Lisaks toetusele sõjas on Lavrovi reisi teisejärgulised eesmärgid tõenäoliselt kaubavahetus ja Aafrika riikide veenmine hääletama rahvusvahelistel foorumitel kooskõlas Venemaa huvidega. Al Jazeera vahendab, et Uganda president Yoweri Museveni (pildil paremal, maskiga) sõnas juba, et ei näe põhjust Moskvat Ukrainas toimuva pärast kritiseerida.