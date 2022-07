Juhtkiri | Kuidas teha Narvast eestimeelset linna?

Kui keegi teaks lihtsat viisi, kuidas Narva kiirelt keskmiseks eestimeelseks linnaks muuta, küll see oleks ammu ära tehtud. Piirilinnu nagu Narva mõjutavad tahes-tahtmata naabrid. Valga-Valka eripärad kedagi ei häiri, sest Lätiga on läbisaamine suurepärane ja ka riiklikud sihid on sarnased, kuigi maksustamise erisused aeg-ajalt soodustavad piirikaubandust. Venemaa on aga hoopis teise kultuuriruumiga ja kohati tundub, et täiesti omamoodi toimiv moodustis, ja selle mõju Narvale on tohutu.