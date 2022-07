Kui tihti sina oma patja pesed ja vahetad?

Kas teadsid, et peaksid oma patja pesema vähemalt kuue kuu tagant? Suure tõenäosusega ei ole sa varem sellele tähelepanu pööranudki, kuid padja hügieenilisuse ja hea kvaliteedi tagamiseks on oluline seda kaks korda aastas tagant pesta. Nimelt on peale mitmekuulist kasutamist hakanud padjas juba paljunema mitusada tuhat bakterit, mis jällegi avaldavad tasapisi mõju sinu juustele ja nahale.

Kõlab uskumatult, kuid lisaks sellele, et tegu on ebahügieenilisusega, siis võivad osad bakterid olla isegi surmavad. See on küll ebatõenäoline, kuid kindlasti mitte olematu. Enne padja pesemist tutvu kindlasti padja etiketil oleva informatsiooniga, et padja kvaliteet säiliks ka peale pesu.

Isegi kui hooldad ja pesed oma patja nii nagu peab, siis tasub arvestada, et aja möödudes ei pruugi ka see enam patja päästa. Seepärast peaksid oma padja välja vahetama iga aasta või maksimaalselt kahe tagant. Vastasel juhul hakkab padjas paljunema suures koguses baktereid ja tolmulestasid ning tekivad allergeenid, mis aeglaselt hakkavad tervist mõjutama. Näiteks võib see tekitada astmat ja allergiat. Seepärast tasub eelistada allergiavabu patju ja ka tekke.

Patja välja vahetades proovi seda mitte lihtsalt prügikasti visata. Nimelt on olemas mitmeid variante, mis võimaldavad vanadele patjadele uue elu anda – tee nendest näiteks uued diivanipadjad või koerale magamisase. Patju saab ka annetada või suunata need ringkäitlusesse.

Näiteks Dreamsville on kodumaise päritoluga ettevõte. Nad on võtnud eesmärgiks pakkuda magamistuppa võimalikult mugavaid ja kõrgekvaliteedilisi tooteid, mis soodustaksid kergemini magama jäämist. Lisaks sellele on kõik kvaliteetsed padjad ja tekid hüpoallergeensed, mis tähendab seda, et see on parim materjal neile, kes kannatavad astma või allergiate käes või kellel on tundlik nahk.

Tulihingeliste ringmajanduse pooldajatena on Dreamsville avatud ka tagasi võtma vanad padjad ja selle asemel pakkuma enda tooteid soodushinnaga. Selleks vaid tuleb ettevõttele kirjutada aadressile hello@dreamsville.co.