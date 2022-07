Züleyxa Izmailova | Rekordkõrged temperatuurid toovad veepuuduse koduõuele

Praegu Lääne- ja Lõuna Euroopas lõõskav päike on neil päevil toonud ligi 40 kraadise kuumuse ja kaasnev põud põletab maastikke ning vilja saagikus on vähenemas. 19. juulil mõõdeti Heathrow lennujaamas 40,2 kraadi, mis purustas Suurbritannia senise kuumarekordi. Põhja-Aafrikas Tuneesias on kuumalaine ja tulekahjud kahjustanud riigi teraviljasaaki. 13. juulil tõusis temperatuur pealinnas Tunises 48 kraadini, purustades 40 aasta rekordi.