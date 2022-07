INTERVJUU | Katri Raik: tegin kahe linnaametniku kohta kaitsepolitseisse avalduse

Narva linnapea Katri Raik leiab, et Narvast ei saa kunagi eestikeelset linna. Ükskõik kui vihaseks see ülejäänud riigi ajab. „Arvata, et kaks venelast hakkavad omavahel eesti keeles suhtlema – seda lootust meil ei ole. Ma arvan, et see ei ole ka normaalne,“ nendib linnapea.