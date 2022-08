VIDEO JA FOTOD | Mis on saanud Eesti viiest punatankist? Vaata, kus on tank sõidukorras, kus purustatud, kus aga pruutpaaride lemmik

Kui ülejäänud Eestisse üles seatud punatankid on kaotanud oma monumentaalse tähtsuse ja minema viidud, siis Narva tank-monument on ainsana alles. See pärineb aegadest, kui 1970–1980ndatel asetati tanke mälestusmärkidena Nõukogude Liidu linnade juurde. Eestis pandi punatankid välja Pärnusse (1969 a), Võrru (1979), Valka (1978), Narva (1969) ja Mäksa valda (1984).