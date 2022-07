Korrarikkumiste tagajärg: politsei taotleb seadust rikkuva poe lahtiolekuaja piiramist

Võttes arvesse jätkuvalt suurt korrarikkumiste arvu antud piirkonnas, on suur tõenäosus, et antud vestlused ei ole täitnud eesmärki, teatab Jõhvi politseijaoskonna vaneminspektor Sofia Sarap Kohtla-Järve linnavalitsusele, lisades, et politseil on alust järeldada, et suure tõenäolisega tegeleb kauplus öisel ajal ebaseadusliku alkohoolsete jookide müügiga. „Kaupluse tegevus mõjutab oluliselt seda ümbritsevat piirkonda, põhjustades avaliku korra rikkumisi, sealhulgas vägivallaga seotud juhtumeid ja muude süütegude toimepanemist ja ohustades seeläbi inimeste turvatunnet. Olukorras, kus nimetatud kauplusest paarisaja meetri kaugusel asub baar-restoran, mis on nädalavahetustel avatud kella 23–5, on inimestel võimalus praktiliselt ööpäev läbi tarbida ohtralt alkoholi. Millest tingituna esineb enam riskikäitumist ja mis omakorda soodustab õiguserikkumiste toimepanemist,“ märgib Sarap. Tema kinnitusel laekub politseile jätkuvalt sagedaselt teavet seoses alkoholimüügiga öisel ajal kaupluses Valentin. Rohkearvuliste joobnud inimeste viibimine Kalevi tänaval ja selle vahetus ümbruses ning õigusrikkumiste suur arv on muutnud piirkonna väheturvaliseks, teatab politsei linnavalitsusele. Seetõttu tuleks kaaluda meelelahutusasutuste ja ööpäev läbi töötava poe lahtiolekuaegade piiramist.