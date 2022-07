Juhtkiri | Valikud, valikud!

Üüriturg. Nii tudengid kui ka Ukraina sõja eest pagenud otsivad kohta, kus elada. Üüripindade nappus on hindu veerandi võrra kergitanud. Samas selgus 2021 aasta rahva- ja eluruumide loendusel, et tavaeluruumidest on asustatud 557 146 (76,03%) ning püsielaniketa (ehk asustamata) 175 690 (23,97%). 2000. aastal oli asustamata eluruume 10,8%. Kas tõesti on kõik need asustamata ruumid suvilad? Või on ka üürikorteriteks sobilikke pindu, kuid omanikud ei soovi neid mingil põhjusel välja üürida? Miks? Ehk tooks mõni seadusemuudatus tühjad pinnad üüriturule ja aitaks ka langetada praeguseks juba ulmelisi üürihindu.