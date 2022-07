SÕJAKOKKUVÕTE | Ukrainlased võtsid üle 1000 okupandi kotti

Donetskis sadas laupäeval nn termiidivihma – kaadrid tuhandetest taevast alla hõljuvatest valgetest triipudest kujutavad endas tõelist õudust. Need triibud on keemiliste termiidigraanulite kobarad, mis põlevad enam kui 2000 kraadi juures. Need on nii kuumad, et võivad tungida läbi liha, luu ja isegi terase. Rahvusvahelistes lepetes on nende kasutamine tsiviilsihtmärkide vastu keelatud, kuid need ei ole ebaseaduslikud, kui neid kasutatakse sõjaliste sihtmärkide vastu.