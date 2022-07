Taavi Libe | Kui klient käitub narrina, siis pole ta kuningas

Tikerpuu käis samal teemal pajatamas ka Vikerraadio hommikuprogrammis, kus lõpuks uurisin temalt, et kas ta kultuurseid imikuid ja kutsusid omavaid tegelasi korrale kutsudes kohtukutset ei karda saada. Ta vastas, et ehk pääseb ta siiski suuremate ekstsessideta, sest kui keegi on juba etenduseks sobimatu seltskonnaga kohale tulnud, siis üritatakse olukord lahendada nii viisakalt kui vähegi võimalik. Samuti tõi ta välja, et tegelikult on ülejäänud publiku ja esinejate osas süüdimatult mõistmatu vaid üliväike osake kogu publikust, kuid pihta saavad nende hoolimatuse pärast kõik teised.