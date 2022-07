OTSEBLOGI | KOKKULEPE JUBA KATKI? Vene relvajõudude raketirünnak Odessale seab kahtluse alla teraviljatehingu

Venemaa on võtnud tiibrakettidega sihikule Ukraina peamise sadama Odessa, mille kaudu toimuksid viljasaadetised. Rünnak sadamalinnale toimus vaevalt 12 tundi pärast seda, kui Moskva allkirjastas Ukrainaga lepingu, mis lubab Ukrainal lõunasadamatest teravilja eksporti. Lepingu järgi peaks Ukrainast vabanema 20 miljonit tonni teravilja, kuid Venemaa sammud on selle kahtluse alla seadnud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi väitis, et löögid Odessale näitasid, et Moskva ei suuda oma lubadusi täita. „See tõestab ainult üht: hoolimata sellest, mida Venemaa ütleb ja lubab, leiab ta viise, kuidas seda mitte ellu viia,“ ütles ta kohtumisel USA seadusandjatega.

USA välisminister Antony Blinken mõistis hukka Venemaa rünnaku Odessa vastu, süüdistades Venemaad ülemaailmse toidupuuduse süvenemises.

Ukraina kaitseministeerium on ärgitanud kodanikke Enerhodaris, mis on Venemaa poolt vallutatud võtmepiirkond Zaporižžja oblastis, avaldama, kus elavad Vene väed ja kes kohalikest elanikest tegi koostööd okupatsioonivõimudega. Ministeeriumi teates lisati, et Vene relvajõudude täpsed koordinaadid on soovitatavad.

Zaporižžja kuberner on öelnud, et Venemaa hoiab oblastis vangistuses 170 inimest. Kuberner Oleksandr Staruhhi sõnul on Vene väed alates 24. veebruarist lõunapiirkonnas röövinud vähemalt 415 inimest ning vähemalt 170 inimest on endiselt vangistuses.

ÜRO Pagulasameti teatel on 3,7 miljonit Ukraina põgenikku saanud Euroopa Liidus ajutise kaitse staatuse. Reedel avaldatud uues aruandes viitas amet, et 3,7 miljonit ukrainlast on registreerunud Euroopas ajutisele kaitsele või samalaadsele riiklikule kaitseskeemile.

Venelaste poolt okupeeritud Horlivka territooriumil Donetski oblastis toimus laupäeval võimas plahvatus. Sellest on ilmunud ka videokaadrid. Väidetavalt tabasid ukrainlased Venemaa laskemoonaladu.

Ukraina riikliku uurimisbüroo laupäeval avaldatud raporti kohaselt kahtlustatakse Ukraina julgeolekunõukogu endist asesekretäri Volodõmõr Sivkovõtši koostöös Venemaa luureteenistustega ja Ukrainas Venemaa nimel luuranud agentide võrgustiku juhtimises.

Saksa meediaorganisatsiooni German Welt viitas anonüümsetele Ukraina ametnikele, kes teatasid, et Saksamaa Föderaalne Julgeolekunõukogu lükkab praegu tagasi Ukraina taotlust üheteistkümnele IRIS-T õhuraketitõrjesüsteemile.