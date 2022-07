Koerakakal on rebaste menüüs kaalukas roll

BBC Newsi teatel leidsid teadlased, et koerte väljaheite kalorisisaldus sarnaneb rebaste tavapäraste saakloomade kalorsusega. Kuid koerajunne on märksa hõlpsam „jahtida“. Iseäranis populaarsed on koera väljaheited rebaste seas siis, kui saakiloomi napib. Koerte DNA moodustas rebaste väljaheidete analüüsis umbkaudu 40%. Uurimuse kinnitusel on pretsedenditu, et üks liik teise väljaheiteid niivõrd suures koguses pruugib.