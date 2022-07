Näitlejad imiku või loomaga täiskasvanute etendusele tulekust - Ei, aitäh!

Sel nädalal on sotsiaalmeedias palju kirgi kütnud kultuuriprodutsent Kadri Tikerpuu manitsus Facebooki Hiiumaa grupis, et tema poolt korraldatud teatrietendusele „... ja Margus Nõukogude armeest” ei ole lubatud kaasa võtta koeri või väikelapsi. Kadri kirjutas pikema pöördumise seepärast, et mitmed teatrikülastajad olid avaldanud soovi võtta kaasa beebi või 3-aastase sülelapse, kellele polnud leitud hoidjat. Samuti olla teatrisõbrad Marguse etendusele ostnud suisa koertele Piletilevist pileti. „See, et suvel toimuv teatrietendus on mõne jaoks kohe sama mis -meelelahutus-õlu-vein-lapsed-imikud-koerad-puhvet - ei ole tõesti sünonüüm. Jah, on pereüritusi, aga teater suvel on ka päristeater,“ põrutab Kadri otsekoheselt.