SÕJAKOKKUVÕTE | KÕLAKAS: Putin võib Iraani põgeneda

ÜRO, Türgi, Ukraina ja Venemaa sõlmisid ÜROga kokkuleppe teravilja ekspordiks Musta mere kaudu. Kokkuleppe järgi kontrollib Türgi laevu, veendumaks, et need ei kanna relvi. ÜRO peasekretär Antonio Guterres kirjeldas reedest kokkulepet kui „kokkulepet kogu maailma jaoks“. Tema sõnul aitab teraviljaleping leevendada Ukraina sõjast põhjustatud ülemaailmset toidukriisi. Maailm sõltub suuresti Ukraina nisust, rapsist ja odrast. Näiteks maailma nisutoodangust on Ukraina kanda üle kümne protsendi. Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak rõhutas, et Ukraina ei allkirjasta Venemaaga ühtegi dokumenti. Ukraina ja Venemaa sõlmivad paralleelsed kokkulepped ÜROga. Podoljak lisas, et igasugustele leppega seotud provokatsioonidele antakse sõjaline vastus. Kiiev ei lepi sellega, kui viljasaaki peaksid saatma Vene laevad, ega ka Moskva esindajate viibimisega Ukraina sadamates.

Vene politoloog ja Putini endine kõnede kirjutaja Abbas Galljamov spekuleerib, et Putini Teherani-visiidil oli ka teine, varjatud põhjus. Võimalik, et Putin läks läbi rääkima varjupaiga saamist nii endale, oma perele kui ka muudele lähikondlastele juhuks, kui Venemaa majanduslik olukord päris hapuks läheb ja sõjast tüdinud inimesed revolutsiooni korraldama hakkavad. Ametlikult Putin suhtes ei ole, kuid mõnda aega on tema armukeseks olnud endine iluvõimleja Alina Kabajeva, kes on talle arvatavasti ka mitu last sünnitanud. Putin seda peret muidugi ei tunnista, kuid samas pole see midagi erakordset – ametlikult pole ta omaks tunnistanud ka oma esimese abikaasaga saadud tütreid, keda teab kogu maailm. „Pidage meeles, et [Iraan] on parim varjupaik, kuhu ta põgeneda võiks,“ sõnas Galljamov. „Ta on kahtlemata väga ettevaatlik inimene, kes ei saa teisiti, ta peab mõtlema ka alternatiivide peale. Iraan võib Vene võimuladvikule olla umbes sama nagu Argentina natsidele või Rostov [Ukraina ekspresidendi] Janukovõtši kambale.“ Ent Iraan on ju väga range islamistliku režiimiga riik? „Tõsi, ajatollad võivad nõuda, et Putin ja tema semud islamiusku astuksid, ent kas tõelistele Vene patriootidele on see takistuseks?“ ironiseeris Galljamov.