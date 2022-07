NOORED LAHENDAVAD TÜLISID RELVAGA: Ameerika tulistamiste epideemia on hullem kui see, mis lehte jõuab

Oxfordi keskkoolis toimus möödunud aasta novembris tulistamine, milles hukkus neli last. Käisin mitmel mälestusüritusel, mäletan siiani vaikselt kannatavaid perekondi ja pisarsilmi üksteist embavaid teismelisi, nagu oleks see alles eile juhtunud. Viimane suur, ülemaailmset tähelepanu pälvinud koolitulistamine toimus Uvalde linnas Texases. 18aastane poiss tappis algkoolis 19 last ja kaks õpetajat. Ja mitte lihtsalt neid maha lastes, vaid kaitsetuid inimesi sellise jõhkra kuulivalanguga üle valades, et mitme lapse surnukeha sai tuvastada vaid neil seljas olnud riiete või DNA-testi järgi.