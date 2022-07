Juhtkiri | Pea eest vette! Äärmiselt loll mõte

Sellega kaasnevad iga suvi aga õnnetused. Tundmatus kohas näiteks pea ees vette hüpates on tohutu risk surma saada või ülejäänud elu veeta ratastoolis. Kaldalt vee sügavuse hindamine on oluliselt keerulisem, kui inimesed arvavad – mõni madal tiik võib paista oluliselt sügavam, kui tegelikult on. Piisab vaid ühest korrast, et pea ees vette sukeldudes vigaseks jääda.