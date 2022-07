TOP | Ministeeriumi säästunipid

Kerkinud energiahindade valguses on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kokku kogunud hunniku energiasäästu nippe, mis kohati tunduvad elementaarsed, nii et nende eraldi väljatoomine on kurbnaljakas. Kas tõesti peab nüüd hakkama inimestele õpetama, et ühe kahvli pesemine nõudepesumasinas pole efektiivne, või külmiku ust ei tasu pikalt lahti hoida? Kuigi soovitused tunduvad enamikule elementaarsed, on siiski liiga palju neid, kes lasevad hambaid pestes veel kraanist kosena pahiseda ega hooli säästmisest.