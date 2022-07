Ilo Saar | Rokime ümber pesapuu

Tegelikult ei kao pesapuu mudeliga konflikt endisest perekonnast võluväel mitte kuhugi. Ameerika psühholoog John Gottman väidab, et umbes 70% suhteprobleemidest on nagunii kroonilised, tekkinud erinevate isikuomaduste, väärtushinnangute või elustiili pealt. Need probleemid jäävad ka pesapuusse edasi. Nii ongi. Kui nendega ei õpitud näiteks läbi teadliku suhtlemise või läbi huumoriprisma koos elama, ei suudeta neid erinevusi aktsepteerida ka lahus elades. Sõltumata sellest, kes kelle juurde lendab.