Tiit Kuresilma | Kuidas parandada ilma ja inimesi

Ega hästi ei oska ikka küll, aga proovima peab. Ilm on ju hukas. Vennatapusõda käib Euroopas, mis võib esimesel võimalusel ka meile laieneda, hullult tappa ja purustada. Arvati, et ei enam sõdu siinkandis, aga kus sa sellega! Sest ikka leidus mees, kes arvab, et ta peab ajalukku minema kõvema mehena, kui Peeter I ja Jossif kokku. Ja miljonid ongi seda usku, et ta ongi õiget usku (mitte segamini ajada apostliku õigeususuga, mida Putin silmakirjalikult, saatanahing, ka nüüd kummardab. Ja talle sealtpoolt vastu kummardatakse!). On ka muidugi venelasi teisitimõtlejaid, oletatavasti vast kolmandik.