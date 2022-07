ÕL VIDEO | ASJADE OTSIMISE TUHINAS: geopeitus tähendab pikka heina, putukaid, puuke ja muidugi aardeid!

Mis teeb kuskile peidetud suvalisest purgist geopeituse aarde? Kindlad komponendid on märge, et tegu on geopeituse aardega, logiraamat ja heal juhul ka pliiats, millega leidja saab raamatusse enda nime jäädvustada. Rahvusvahelise mängu aardeid on üle maailma peidetud miljoneid. Aardeid peidavad mängijad ise. Geopeituri Janek Jõgisaare sõnul sai geopeitus alguse selle sajandi hakul ning käib kaasas heaoluühiskonnaga. „Inimestel on vaba aega ja ressursse, et liikuda,” nentis ta.