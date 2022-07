Seisukoht | Kas nõidade põletamise aeg on möödas?

Miks on Hispaanias ja Itaalias keskmine eluiga pikem kui mujal maailmas? Sest seal süüakse tervislikult ja juuakse veini. Veinijoomise ja eluea pikkuse seost on teaduslikultki uuritud ning leitud, et mõõdukas veinitarvitamine vähendab südamehaiguste riski.