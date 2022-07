Gerttu Blank | Poliitika tegemine kuldkala mäluga ehk unustatud abieluvõrdsus

Peaaegu kaks aastat tagasi seadsin sammud sotside korraldatud meeleavaldusele, mille keskmes oli just abieluvõrdsus. See oli minu jaoks enneolematu, sest hoolimata oma erakondlikust taustast ja ministri nõuniku töökohast osalesin protestil oma tüdruksõbraga. Nii mõnigi nägi seda probleemina, sest toetasin teise erakonna agendat. Ei, ma ei toetanud kellegi teise teemaseadet, üksnes inimõigusi ja võrdsust. Elukaaslasega naljatame, et meie jaoks pole abielu potentsiaalne tüliallikas, sest riik on võtnud otsustusõiguse meie eraelu kohta enda kätte. Tegelikult ei ole see naljakas, see on kurb ja häbiplekk rahvusvahelisel tasandil.

Abielureferendumi temaatika ajal olid väga valjud just Sotsiaaldemokraadid ja nende noored. Nad on olnud paberil eeskujulikud LGBT+ inimeste õiguste edendajad ja kaitsjad. Ka vikervärvilise kogukonna arvamusliidrid on korduvalt nende ridades kandideerinud. Nüüdseks teame, et see oli puhas häälte võitmise strateegia, sest koalitsioonileping ei vii edasi ei abieluvõrdsust, trans-õigusi ega vähenda hirmu, mida peavad tundma LGBT+ inimesed. See oli tavapärane opositsiooni lärm, mille taga polnud päris plaane ega ausaid kavatsusi.