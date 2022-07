Chanz töötas välja võidusummade väljamakse, mis toimub mõne sekundiga

Kui tavapäraselt peavad võitjad nii Eesti kasiinos kui mujal raha oma pangakontole ootama viiest minutist kuni mõne tunnini, siis Chanzi väljamaksed laekuvad Eesti pankade kontodele vaid loetud sekunditega, lubas kasiino teenustejuht Anders Nerheim. „Usume, et see on praegu kõige kiirem väljamaksemeetod Eestis,“ ütles ta.

Uuendusliku ja edumeelse kasiino meeskond otsib pidevalt teistsuguseid lahendusi selleks, et kliendikogemus võimalikult sujuvaks ja meeldivaks teha. Võidetud rahasummade kiire välja maksmine on olnud Chanz’i meeskonna üks peamisi suuri eesmärke. Süsteem on välja töötatud nii, et kui klient võidab ükskõik millises kasiinomängus või live-kasiinos, näiteks blackjack või rulett, tagab kasiino talle kohese väljamakse.

Täpsemini töötab see nii, et kui klient on valmis võidusummat välja võtma, siis tuleb tal maksemeetodite alt valida vastav meetod, kinnitada oma pangaandmed ning Chanzi süsteem saadab raha ülikiirelt kliendi kontole. Selle teenusega on seotud kõik Eestis teenust pakkuvad suuremad pangad.

Praegu saab seda kasutada vaid Eestis, kuid meeskond on välja töötamas lahendust, kuidas välkkiired väljamaksed ka välismaiste klientideni viia. Chanzi teenuste juht lubas, et selle kohta tuleb lisainfot kohe, kui uus süsteem on valmis.

Chanz on ainus kasiino Eestis, kes pakub niisugust ülimugavat võimalust. „Meil on tõesti hea meel olla üks esimesi kasiinosid, kes seda toodet oma klientidele esitleb,“ ütles Anders Nerheim. Ta pani ka klientidele südamele, et kui neil tekib selle väljamaksemeetodi või mõne muu online kasiinot puudutava teema kohta küsimusi, siis on Chanzi klienditugi alati valmis e-maili või kiire live-vestlusakna kaudu aitama.

Eestis, Rootsis ja Taanis litsentseeritud kasiino Chanzi peakontor asub Tallinnas ning ka kõnealune väljamakse meetod* on arendatud siin. Kasiino loomislugu on seotud Skandinaavia ühes suurima ja tuntuima online kasiino ja spordiennustuse ettevõtte Nordic Gaming Groupiga, kui sealsed võtmetöötajad otsustasid luua oma kasiino, kus prioriteediks on vastutustundlik, turvaline ja kvaliteetne meelelahutus. „Me usume, et Chanz on see koht, kus asju tehakse õigesti,“ sõnas Anders Nerheim.

*Chanz jätab endale õiguse viivitada väljamaksega turvakontrolli, suure võidusumma, teenuse ülekoormuse, tehniliste probleemide jm puhul.