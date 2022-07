ÕL VIDEO | Salm: kaitsetahe peaks eri rahvuste seas ühtlasemalt kasvama

Kusti Salm rääkis, et eestlaste kaitsetahet on uuritud regulaarselt, mõnikord isegi mitu korda aastas. Viimane uuring on läbi viidud pärast Ukraina sõja algust.

Aktiivselt riigikaitsesse on valmis panustama 66% elanikest, mis on aastaga umbes 9% tõusnud.

60% Eesti elanikest (73% eestlastest ja 34% mitte-eestlastest) arvab, et Eesti suudab end ise kaitsta.

31% elanikest teavad piisavalt või hästi, mida kriisiolukorras teha. See on Salmi sõnul liiga madal osakaal ja kaitseministeeriumi ning siseministeeriumi eesmärk on tõsta see 70%ni.

69% Eesti inimestest tunneb, et NATO on Eesti kaitsmiseks piisavalt teinud.

Salm ütles, et eesti keele kõnelejate ja mittekõnelejate seas tuleb välja oluline vahe, mis peaks olema signaaliks kaitsevaldkonnas töötavatele inimestele. Tuleb mõelda, kuidas kaitsetahet ühtlaselt kasvatada.

Märk ütles, et Venemaa Föderatsioonil on kolm suuremat sõjalist eesmärki: Luhanski ja Donetski oblastite hõivamine; maismaakoridori hoidmine Krimmi poolsaarega ja mereblokaadi jätkamine Musta mere loodeosas, kuigi läbirääkimised selle lõpetamiseks käivad.