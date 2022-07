Politsei pidas Narvas kinni süütamises kahtlustatava mehe

„Tänaseks on kogutud tõendite põhjal alust kahtlustada, et tegemist on süütamisega. Süütamises kahtlustatav on kinni peetud ja võetud vahi alla. Tema teo motiivid selguvad edasise kriminaalmenetluse käigus,“ ütles Narva politseijaoskonna juhtivuurija Vitali Kondratjev.