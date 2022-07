Politsei tahab riigikogus turvalisust tugevdada

Politsei-ja piirivalveamet vastutab Riigikogu hoone turvalisuse eest. „Kasutusel olevad meetmed on tõhusad ning Riigikogu hoones töötavad inimesed saavad ennast tunda turvaliselt. Selleks pöörame pidevalt tähelepanu kõikvõimalikele riskidele ja proovime neid maandada,„ sõnas Põhja prefektuuri valvebüroo juht Valter Pärn. “Me ei saa turvalisuse kaalutlustel avaldada kirja täpset sisu, kuid võime öelda, et selles sisaldub ettepanek tõsta turvalisust sellisel viisil, et vähendada inimliku eksimusega kaasnevaid riske ning kergendada politseinike tööd. Selliste ettepanekute tegemine Riigikogu kantseleile on tavapärane praktika.“