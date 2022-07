Purjuspäi roolist tabatud linnavolinik jätkab Reformierakonnas

Politseile jäi joobes linnavolinik Krõõt Kiviste vahele möödunud aasta 5. detsembril Tartus, mil ta oma 40. sünnipäeva peolt hommikul koju sõitis, enese sõnul mõistmata, et ei pruukinud autorooli taha istumiseks veel kaine olla, on kirjutanud Postimees. Politsei tuvastas juhil kriminaalse joobe piirmäära ületava alkoholijoobe- enam kui 1,5-promilli. Asjas alustati kriminaalmenetlust, mis tänaseks on lõpetamisele läinud. Tartu maakohtu pressiesindaja sõnas, et kriminaalmenetlus lõpetati oportuniteedi ehk süüdistatava ja prokuröri kokkuleppena. Kivistele on määratud kohustus läbida sotsiaalprogramm. Krõõt Kiviste jätkab Reformierakonna liikmena.