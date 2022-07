Juhtkiri | Rekonstrueerida 30 aastaga 141 000 hoonet?

Jutt energiatõhususest on liiga pikalt jutuks jäänud. Ikka veel on palju maju, mis otse öeldes sooja ei pea. Renoveerimine on kallis, keeruline. Milline on parem lahendus ja kes selle kinni maksab? Tõsi on see, et paljudel polegi raha, et maju korda teha, kuigi kalkulatsioon võib lubada, et soojustus võiks vähendada maja küttearveid 70%. Otsuseid ja tegusid on edasi lükatud ehk homme tuleb mingi imelahendus, mis soodsalt maja sooja pidama paneb. Aga ei tule. Hambad ristis makstakse vaid kallimat hinda sooja toa eest.