MÜSTEERIUM: Emajõe kaldalt purgist leitud noku on taas kadunud!

Müstilisest nokuleiust on möödas pea 20 aastat ja Õhtuleht otsustas uurida, mis on lugejaid ja avalikkust erutanud juhtumist saanud. Toona viidi purk Tallinna kriminalistikaekspertiisi büroosse, tehti keemiline ekspertiis ning uuriti, millal ja kuidas on peenis inimkehast eraldunud.