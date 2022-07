ÕL VIDEOKATSE | TÕESTATUD! Liikluskaost ei põhjusta ainult tõukeratturid, vaid ka täiesti süüdimatud jalakäijad

Kui jälgida viimase paari kuu meediakajastust, siis võib jääda mulje, et Eesti linnad on vallutanud tõukeratta terror, kus kiireid rattaid juhitakse seltskonniti ja tihtilugu purjuspäi. Eks selles on ka osa tõtt, kuid väga suur osa liiklusohtlike olukordade tekkimisel on ka täiesti süüdimatutel ja ümbrust mittejälgivatel kaasliiklejatel. Õhtuleht tegi videokatse, mis näitas, et lühikesel tiirul kooserdas pealinna rattateedel kümneid inimesi, kellel polnud sooja ega külma, et rattateel peaksid teoreetiliselt sõitma ikkagi ratturid.