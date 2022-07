Mart Soidro | Teele, teele kurekesed!

Olukord on veidi teine sotsiaaldemokraatide ja Isamaaga. Maestro Ivan Oraval on kombeks aeg-ajalt põrgust päevavalgusesse tulla ja hakkaja mehena meie elu paremamaks muuta. Kujutan värvikalt ette, et vana sepp andis ka oma panuse, et kusagilt tänavanurgalt kinni püüda mõni potentsiaalne ministrikandidaat, kes valitsuse liikme rasket koormat kannaks. Sest nagu me teame, on iga sõduri põues marssalikepike ja liikluspolitseiniku pagasnikus inspektori sau.