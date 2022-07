TROLL VÕI ÜHISKONNA SANITAR? Populaarne tiktokker räägib luiskelugusid, kuidas Eesti riik teeb ülekohut

Egor Yakovlev on Narvast pärit ärimees, kellel on TikTokis 12 500 jälgijat. Enamik tema venekeelseid videoid on konfliktse sisuga ja räägivad, kuidas Eesti riik teeb inimestele pidevalt ülekohut. Kui Õhtuleht neile väidetele kinnitust leida soovib, jõuame kiirelt tupikusse. Ning faktidega ei soovi meid aidata ka loo peategelane ise.