VIDEO | Reinsalu: aasta lõpuks peab plats punamonumentidest puhas olema

Õhtulehest küsiti, miks pole eelmine valitsus teinud otsust punamonumentide ja eriti Narva tanki osas. Peaminister ütles, et otsus on minna edasi samm-sammult, alustades nendest kohalikest omavalitsustest, kes on valitsuse poole pöördunud. Monumentide all on ka haudu, sel juhul tuleb säilmeid ümber matta – Võsu ja Rakvere puhul sellega juba tegeldakse. Meil on teatud punamonumendid, kus pole haudu all ja mis on kohalike omavalitsuste territooriumil. „See on maaomanike otsus, mida teha.“ Kallas ütles, et monumendid on ka füüsiliselt rasked, mis ei võimalda neid hoogtöö korras teisaldada. „Kui sõda Ukrainas poleks, siis monumendid ei oleks niimoodi häirima hakanud,“ ütles Kallas.

Kas Narva tanki osas tuleb otsus enne 20. augustit? Kallas ütles, et tank on Narva oma ja nad pole teinud ettepanekut seda teisaldada. Narva on olnud pigem isegi selle vastu. Seetõttu on tööde järjekord olnud teine. Teisaldamiseks on vaja kohaliku omavalitsuse soovi.

Reinsalu ütles, et selge eesmärk on, et aasta lõpuks peab plats punamonumentidest puhas olema.

Küsiti, kas Reinsalu kujutab ette Sõrve sääre lahingu obeliski eemaldamist ja mis sellega peale hakatakse? Reinsalu ütles, et kui küsimus on tehnoloogilises eemaldamises, siis tehakse seda õiguspäraselt ja provokatsioone vältides.