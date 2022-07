Põlenud jalaga noormees: oleks ma vaid laadijad pistikust välja võtnud!

„Vend oli öösel magades külge keeranud ja ärkas Nublu suitsuanduri häire peale ning tundis ka kohe, kuidas jalg põleb. Vend jooksis hirmunult minu juurde ja äratas mu üles. Läksin venna toa juurde vaatama ja nägin, et kõik on musta suitsu täis,“ meenutas kannatada saanud korteri omanik Jekaterina õnnetusjuhtumit.

Inimesed pääsesid tänu anduri häirele juhtumist siiski ilma suuremate vigastusteta, kuid korteri üks tuba muutus elamiskõlbmatuks. Korteriomaniku sõnul oli tegu õnneliku õnnetusega, sest kahju oli eelkõige materiaalne. Samas ütleb ta, et ei sooviks sellist kogemust mitte kellelegi, mistõttu pani juhtum teda senisest veelgi enam tuleohutusele tähelepanu pöörama. Tänaseks on teada, et suure tõenäosusega põhjustas tulekahju lühis, mida oleks saanud ära hoida. „Meil on korteris vana elektrijuhtmestik ja hoidsime pistikus korraga palju juhtmeid-laadijaid, mis on ilmselt ka lühise põhjuseks,“ lisas ta.