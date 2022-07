ASFALT SULAB?! Kas kuumalained lämmatavad ka tulevikus? Klimatoloog: see on ohtlik nii taristule kui ka inimestele

Kuumalained on inimtegevusest tingitud kliimamuutuste tõttu sagenenud, intensiivsemad ja kestavad kauem. Prantsusmaal anti välja äärmusliku kuumuse tõttu hoiatused ja Hollandis teatati juulikuu rekordilistest temperatuuridest, kirjutab BBC. Portugalis, Hispaanias ja Kreekas puhkenud metsatulekahjude tõttu on sunnitud tuhanded inimesed oma kodudest evakueeruma. Saksamaa keskkonnaminister Steffi Lemke ütles BBC-le , et kliimakriis tähendab, et riik peab uuesti läbi mõtlema, kuidas tulla toime selliste ilmade, põua ja üleujutustega.