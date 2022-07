Ukraina sõjapõgenikke majutatakse reisilaeval oktoobrini

Eestisse saabuvate Ukraina sõjapõgenike hulk on vähenenud ja ligi pooled majutusasutustes viibinutest on saanud püsiva elamispinna. Siiski on põgenikele sobivate eluasemete leidmine osutunud arvatust aeganõudvamaks. „Kujunenud olukorras on parim lahendus Tallinkiga lepingu pikendamine,“ ütles sotsiaalkindlustusameti kriisistaabi juhi kohusetäitja Kersti Kask. Ta rõhutas, et laeval elamine on ikkagi lühiajaline võimalus ja selle mõte on, et inimene leiab nii kiiresti kui võimalik töö ja üürikorteri.

Praegune üüriturg aga ei soosi Ukraina sõjapõgenike väljakolimist riigi poolt pakutavatest lühiajalise majutuse kohtadest. „Üüriturul konkureerivad kohalikud elanikud, tööandjad ning sügise lähenedes ka tudengid ning hinnad on hüppeliselt kasvanud. See kõik muudab sõjapõgenikele sobiva elukoha leidmise hoolimata erinevatest toetustest keeruliseks. Lisaks suhtuvad mitmed kinnisvaraomanikud põgenikest üürnikesse põhjendamatu umbusuga,“ selgitas Kask. „On arusaadav, et kipume sõjast ja halbadest uudisest väsima, kuid ei tohi unustada, et ukrainlased võitlevad ka meie vabaduse eest ning meie kohus on neid tagalana toetada.“

MS Isabelle võeti sõjapõgenike majutamiseks kasutusele aprillikuus. Laevas elab praegu üle 1906 Ukraina sõjapõgeniku, neist 591 on lapsed.