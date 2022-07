OTSEBLOGI | CIA peadirektor: Putini tervisel pole häda midagi. Nord Streami operaator lubab, et gaasivool Saksamaale jätkub

Ameerika Ühendriigid on avaldanud muret, et Venemaa teeb ettevalmistusi ajutiselt okupeeritud Ukraina alade annekteerimiseks, määratas võimule enda poolt valitud ametiisikud, kehtestades valuutana rubla ja sundides kohalikke võtma Venemaa kodakondsust.

USA sõjauuringute instituudi andmetel on Venemaa alustanud vabatahtlike mobilisatsioone, et oma sõdurite puudust vähendada. Mõttekoda ütles oma raportis, et Kreml on „tõenäoliselt andnud Vene regioonidele korralduse moodustada vabatahtlikke pataljone, et osaleda Venemaa invasioonis Ukrainas, selle asemel et kuulutada välja osaline või täielik mobilisatsioon Venemaal“.