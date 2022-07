Kohus arutab Konstantin Pätsi kuju kiviraiduri vanglast vabastamist

Kui algselt pidanuks mälestusmärk valmima 2. augustil, palus üks Pätsi mälestusmärgi autoritest skulptor Vergo Vernik on esitanud Tallinna linnavalitsusele taotluse, milles palub monumendi valmimistähtaega pikendada, sest Pätsi pea välja tahuma pidanud kiviraidur Margus Kurvits on vangi pandud. 2019. aasta septembris karistati Margus Kurvitsat korduva purjuspeaga sõitmise eest. Kohus määras Kurvitsale rea kohustusi, üheks tingimuseks oli alkoholist hoidumine, kuid mees eksis selle vastu korduvalt. 2021. aasta sügisel otsustas Tartu maakohus Kurvitsa ligi pooleteiseks aastaks vangi saata. „Kõik leebemad abinõud on ammendunud ja Kurvitsa katseaeg on ebaõnnestunud,“ märkis kohus läinud aasta septembris. Kurvits palus, et tema karistuse kandmist vähemalt edasi lükatakse, sest tal on kiviraidurina pooleli mitmeid töid. Nüüd hakkab Tartu maakohus arutama Kurvitsa ennetähtaegset vabastamist.