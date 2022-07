Politseis registreeriti Narva vabastamise päeva koosolek

26. juulil on Narvas Peetri platsi kõrval registreeritud avalik koosolek, kus kogunetakse, et mälestustahvli juurde lilli asetada. Lilli asetatakse ka mälestusmärkide juurde Narva - Jõesuus, Merikülas, Sinimäel ja Auvere külas. Narva linnapea Katri Raik on Delfile öelnud, et 26 juuli on Narva elanikele nagu 9. mai, kus mälestada sõjas hukkunud esivanemaid. Ta ütleb, et vaikne lillede asetamine on tema jaoks aktsepteeritav ja esivanemate mälestamine vastuvõetav. Katri Raik kinnitas, et tema ei kavatse üritusel osaleda. „Mõistagi ei tohi korda rikkuda, vaenu õhutada, sealhulgas vaenulikku sümboolikat eksponeerida, aga langenute rahumeelne mälestamine kui selline ei ole keelatud,” selgitas politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja.