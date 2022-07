Juhtkiri | Varakindlustuspoliisi uuendasid?

Üldiselt kõik toimib, kuid inflatsioon on ka kindlustuses korrektiive tegemas. Kui näiteks laenuga kinnisvara osta, siis pank nõuab vara kindlustamist. Kindlustusmaakler vaatab korteri või maja üle ja teeb pakkumise. Ja siis reeglina kord aastas saavad kinnisvaraomanikud uue arve ja poliisi. Kodulaenud on reeglina pikad, kuni 30 aastat. Ja millal viimati pakkus sinu kindlustusmaakler võimalust poliisi uuendades üle vaadata ka kokkulepitud taastamisväärtused? Pädevamad maaklerid juhivad kliendi tähelepanu poliisi puudustele, kuid piisavalt on ka neid, kes saadavad kliendile mulluse koopia.

Kui kümme aastat tagasi tundus, et 5000 eurot korteri remondiks võib olla rohkem kui küll, siis praegu sellest summast kindlasti ei piisa, sest vahepeal on kerkinud nii ehitusmaterjalide hinnad kui ka ehitajate töötasuootus. Kui inflatsioon on selline, nagu ta viimased paar kuud on olnud, tasuks poliisile pilk peale visata pigem tihedamini kui kord aastas ja kui seda ammu teinud pole, tuleks kindlasti arvud üle vaadata. Kui juba kindlustuse eest maksta, siis võiks sellest ju õnnetuse korral kasu ka olla.

Jah, tõenäoliselt on uus kindlustus kallim, aga kui midagi juhtub, siis hiljem nentida, et tormi viidud katuse asemele saab panna vaid pool, on veel valusam. Loota ju võib, et kunagi midagi ei juhtu, aga ikka mõni veetoru lõhkeb, keegi jätab koni diivanile jne. Suvekodudes on suurimaks probleemiks tormikahjud ja vargused.